A Pesaro per fare risultato. Sperando nel balzo fuori dai playout già domani. È con questo spirito che l’Olbia affronta la trasferta della 3ª giornata di ritorno di Serie C.

Nella consapevolezza che contro la Vis Pesaro allenata dall’ex Oscar Brevi non sarà una passeggiata. “Ci aspettiamo un avversario tosto da affrontare: veniva da un periodo negativo ma ha trovato un grande risultato che gli ha dato forza”, esordisce Roberto Occhiuzzi presentando lo scontro diretto con i marchigiani, reduci dal 3-0 a domicilio al Fiorenzuola e a +1 in classifica con 19 punti. “È una squadra che ha un credo battagliero, quindi dobbiamo comportarci di conseguenza e tenere le antenne sempre dritte: siamo in una situazione ancora complicata”, prosegue il tecnico dell’Olbia.

“Il gruppo è concentrato, l'umore positivo: a livello mentale è fondamentale coltivare certezze e stare bene, ma ciò che mi dà grande fiducia è vedere oggi l'ambiente sintonizzato su un'unica frequenza”, aggiunge, poi, Occhiuzzi. Che per la sfida del “Benelli” recupera Bellodi, assente contro il Montevarchi per squalifica, ma sulla formazione titolare non si bilancia: “Non ho ancora preso una decisione, ma è chiaro che la scelta di giocare con tre o con due attaccanti inciderà anche sulle scelte degli altri reparti”. Squadre in campo alle 14.30: arbitra Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

