Scartato l’ex Vis Pesaro Besea, l’Olbia cerca un nuovo centrocampista. La società starebbe valutando alcuni profili: da vedere se riuscirà a tesserare il rinforzo in questione in tempo per la sfida di domenica col Rimini.

Un match nel quale Roberto Occhiuzzi non potrà contare in mediana su La Rosa e Biancu, squalificati. La settimana di allenamenti è stata allungata su volere dell’allenatore anche per testare il miglior undici da schierare al “Nespoli” contro i romagnoli. Dopo la sconfitta di Pesaro, i bianchi sono tornati al lavoro già lunedì, cancellando il canonico giorno di riposo. Un modo per scontare il decimo schiaffo in campionato e concentrarsi subito sul match della 4ª giornata di Serie C. Che dal basso del terzultimo posto in classifica l’Olbia è obbligata a vincere.

Rosa alla mano, se Occhiuzzi dovesse optare per il 3-4-3 (o 3-4-1-2, con Ragatzu libero di muoversi a supporto delle due punte) visto nelle ultime uscite i candidati a una maglia da titolare in mezzo al campo potrebbero essere Zanchetta e Incerti, magari con Arboleda a destra e Sperotto a sinistra. Ci sono poi Occhioni e Palesi, che, tornato a disposizione dopo l’infortunio, non gioca tuttavia una gara ufficiale da marzo. Al tecnico l’ardua sentenza.

