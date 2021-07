Come preannunciato dal presidente Alessandro Marino, Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia hanno raggiunto l’Olbia in ritiro a Buddusò.

I due under di proprietà del Cagliari hanno svolto parte della preparazione precampionato con la squadra di Leonardo Semplici, e ora sono pronti a proseguire con quella di Max Canzi, con cui giocheranno il prossimo campionato di Serie C.

"La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive dei giocatori Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia per la stagione 2021/2022", si legge nella nota che ufficializza il prestito dei due giocatori all’Olbia per un anno. Seguono le schede di Ciocci, portiere classe 2002, nato a Cagliari, prodotto del vivaio del Cagliari e impiegato negli ultimi due campionati in Primavera 1, con 43 presenze, e nelle nazionali giovanili azzurre, e di Boccia, nato a Oristano nel 2001, difensore cresciuto anche lui nel settore giovanile del rossoblù e reduce da tre campionati di Primavera 1, tornei in cui ha totalizzato 71 presenze disputando l'ultima stagione da capitano.

Ciocci e Boccia raggiungono a Buddusò Nunzio Lella e Ivan Michelotti, chiudendo il cerchio dei prestiti dal Cagliari.

