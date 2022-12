L’Olbia frena la capolista a domicilio. Con la Reggiana, al “Città del Tricolore”, termina 0-0, brava la squadra di Roberto Occhiuzzi ad arginare lo strapotere della corazzata emiliana nel testacoda della 18ª giornata di Serie C.

Meno a capitalizzare le occasioni, e in particolare quella più ghiotta, capitata sui piedi di Contini nella ripresa. Primo tempo sostanzialmente equilibrato e contendenti mai davvero pericolose. Meglio nel secondo, con una chance per parte: al quarto d’ora per i padroni di casa con Pellegrini, che servito dal fondo da Guiebre trova Mordini sulla linea di porta, e al 25’ per i galluresi con Contini, che a tu per tu col portiere avversario spreca clamorosamente spedendo a lato su intuizione di Ragatzu.

Nota dolente gli infortuni di Gelmi e Mordini, uscito quest’ultimo in barella durante il recupero. Il punto di questo pomeriggio è prezioso per come è stato conquistato, ma, saliti a quota 14 in classifica, i bianchi restano invischiati in zona retrocessione a un turno dalla fine del girone di andata. Girone che si chiuderà sabato prossimo in casa con la sempre ostica Lucchese.

