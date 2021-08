Tanto per cominciare domani, per la prima casalinga della stagione con la Pistoiese, l’allenatore dell’Olbia Max Canzi si augura "una bella risposta da parte del pubblico".

Dopo un anno a porte chiuse per la pandemia del Covid-19, il campionato di Serie C riabbraccia i suoi tifosi: il Nespoli riaprirà i battenti al 50 per cento della sua capienza, che significa 700 persone nella curva di casa e 500 in tribuna più il settore ospiti. "Abbiamo una grande voglia di iniziare", ha esordito Canzi oggi, nella conferenza pre gara dell’ora di pranzo, presentando la sfida con i toscani, freschi di ripescaggio. "La preparazione è andata come speravo, e le amichevoli ci hanno dato la possibilità di pesarci a livello di squadra e di individualità: quest’anno, credo di avere più frecce al mio arco con giocatori che sono delle certezze".

Nessuna squalifica ereditata dalla stagione precedente per un’Olbia che giocherà col solito modulo. "Abbiamo lavorato su diversi sistemi di gioco perché capita di cambiare durante la partita, ma non abdicheremo al 4-3-1-2", assicura Canzi. Quanto all’avversario, "non ho aspettative nei confronti della Pistoiese, perché è una squadra costruita in pochi giorni e non ha chiaramente un’identità precisa, ma ha anche giocatori molto buoni e il vantaggio di non avere grossi carichi di lavoro sulle gambe", spiega il tecnico dei galluresi. "Queste sono le partite più difficili da preparare, ma conoscendo il loro allenatore David Sassarini so per certo che proveranno a giocare a calcio".

Il match, valido per la 1ª giornata di campionato, sarà diretto dall’arbitro Luca Zucchetti di Foligno: fischio d’inizio alle 17.30.

