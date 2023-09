Il derby è storia: domani in casa del neo promosso Arezzo l’Olbia si gioca il riscatto dopo lo 0-3 subito al “Nespoli” dalla Torres. Un riscatto che non può che passare dalla vittoria.

Alla vigilia della trasferta toscana Leandro Greco non ha parlato: la vicinanza tra le due partite – il derby è andato in scena sabato sera – e il trasferimento oltre Tirreno, avvenuto presto questa mattina, ha impedito al tecnico dei bianchi di farlo. Ma forse per presentare la sfida della 4ª giornata del campionato di Serie C sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate a caldo, dopo la sconfitta subita dai sassaresi, dall’ex centrocampista della Roma.

«Adesso pensiamo a preparare la trasferta sul campo dell’Arezzo cercando di ripartire dalle cose che ci hanno fatto fare i 6 punti», ha detto Greco, rilanciando le prospettive della sua squadra dopo la deludente prova con i rossoblù e suggerendo a tutti, a partire dai suoi giocatori, che all’Olbia non mancano gli argomenti per riprendersi e dimostrare che è la squadra vista nei successi contro Cesena e Vis Pesaro piuttosto che la brutta copia anti Torres.

A proposito di derby, stasera la Lega Pro ha ufficializzato data e orario del primo turno eliminatorio di Coppa Italia, che si giocherà mercoledì 4 ottobre al “Vanni Sanna” di Sassari alle 20.45.

Quanto ad Arezzo-Olbia, il match sarà diretto dall’arbitro Gabriele Sacchi di Macerata: squadre in campo allo stadio “Città di Arezzo” alle 18.30.

© Riproduzione riservata