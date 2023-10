L’Ancona espugna il “Nespoli” con un gol di Energe al 35’ della ripresa e infligge all’Olbia la seconda sconfitta in campionato.

La squadra di Leandro capitola in occasione della 6ª giornata di Serie C dopo due pareggi, ma ha molto da rimproverarsi se è vero che prima della rete degli ospiti, che si sono presentati in Gallura con la metà dei punti dei bianchi (4 contro 8), ha avuto più di una chance per passare in vantaggio. Contini, Ragatzu, Cavuoti: le occasioni più ghiotte passano per il loro piedi, e mai come in questo caso la sconfitta è di tutti.

La settimana che porta alla trasferta di Chiavari contro una Virtus Entella in netta difficoltà servirà a eliminare le scorie di un risultato subito contro un avversario che con un solo tiro in porta ha portato a casa il bottino pieno. E a rimettere i piedi per terra per provare a ripartire lungo un percorso che promette altre difficoltà ma pure soddisfazioni.

