L’autorete di Bianchimano costa all’Olbia la sconfitta sul campo della matricola Pineto. La squadra di Marco Gaburro cede 1-0 allo stadio “Pavone – Mariani” in occasione dell’8ª giornata di ritorno di Serie C, tradita dal suo stesso attaccante.

Tempo 7’ dopo il fischio d’inizio, l’ex Renate incorna alle spalle di Rinaldi il cross di Volpicelli dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Un incidente al quale i galluresi provano a porre rimedio senza fortuna, così al triplice fischio non resta che leccarsi le ferite per quella che è la sedicesima sconfitta in campionato. Risultato che inchioda l’Olbia al penultimo posto in classifica con 21 punti, 3 di distanza dal terzultimo e altrettanti di vantaggio dall’ultimo.

Come se non bastasse, Schiavone si fa male all’inizio della ripresa (sospetto infortunio muscolare) ed è costretto a uscire, e Bellodi, diffidato, rimedia un giallo che gli costerà la squalifica al prossimo turno, che vedrà l’Olbia impegnata in casa contro il Gubbio.

