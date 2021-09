Ribaltone al "Porta Elisa", dove l’Olbia passa in vantaggio con Biancu a metà del primo tempo salvo essere riacciuffata da Semprini a metà ripresa e superata da Nanni a 20’ dalla fine.

La Lucchese si regala la seconda vittoria in campionato rimontando contro la squadra di Max Canzi nella sfida della 4ª giornata di Serie C. La maledizione dello stadio dei rossoneri, dove i galluresi non hanno mai vinto, continua con un risultato che ha dell’incredibile, quantomeno per il modo in cui è maturato stasera.

Olbia avanti dopo 21’ grazie al gran gol di Biancu, ma nel secondo tempo, nonostante le occasioni per raddoppiare, i bianchi vanificano tutto, colpiti tra il 21’ e il 31’ dall’avversario nelle persone di Semprini e Nanni, serviti dall’incontenibile Visconti. Mettici, poi, un Coletta che para tutto, e la beffa è servita.

Gli argomenti su cui riflettere nella settimana che porta all’appuntamento casalingo con la big Cesena, attesa sabato al "Nespoli", non mancheranno. Su tutti, l’incapacità di limitare i danni contro un antagonista che, nel primo tempo, si è reso poco pericoloso, ma che, alla fine dei giochi, porta a casa l’intera posta in palio.

