Marco Amelia e Cristian Totti all’Olbia: sono attese nelle prossime ore le firme del tecnico, ex campione del mondo con l’Italia nel 2006, e del figlio di Francesco Totti, giocatore che proprio Amelia ha allenato l’anno scorso nell’Under 18 del Frosinone.

Intanto, il club gallurese annuncia le firme di Luca La Rosa, Christian Arboleda e Cristian Anelli. Stasera la società ha ufficializzato la conferma dei primi due rispetto alla precedente stagione e l’ingaggio del terzo, prima new entry della stagione 2024/25.

Il capitano e l’ex Arzachena, due garanzie, non hanno bisogno di presentazioni. Quanto ad Anelli, il difensore centrale, classe 1989, è anch’egli un giocatore esperto, che in carriera ha indossato le maglie di Foggia, Pergolettese, Como e Parma, con cui ha esordito in Serie A, e che potrà dunque dare il suo contributo in un torneo caratterizzato dall’obbligo di tre under in campo.

Nelle prossime ore l’Olbia annuncerà altre conferme e altri nuovi acquisti, in tempo per l’inizio del ritiro di Arona, dove da domani e fino al 14 agosto i bianchi svolgeranno la preparazione precampionato. Nella stessa giornata in cui, con la composizione dei nove gironi della Serie D, conosceranno i loro avversari oltre ai corregionali di Atletico Uri, Cos, Ilva Maddalena e Latte Dolce.

