Il Muravera ha trovato l'accordo col tecnico Francesco Loi. Ad annunciarlo il presidente Stefano Boi: “Ad allenare il Muravera nella prossima stagione sarà Loi. Siamo davvero felici che il tecnico abbiamo deciso di continuare l'avventura col Muravera. Speriamo per più tempo possibile”.

Per Loi, la prossima sarà la quarta stagione di fila nel Muravera. Tre anni straordinari segnati da tantissimi record. L'ultimo, nella stagione conclusa poco tempo fa, quello della miglior posizione in Serie D. Sono stati addirittura sfiorati i playoff.

Nel primo anno aveva vinto il campionato di Eccellenza. Era stato un dominio assoluto. Da due stagioni in D. In entrambe l'obiettivo della salvezza è stato raggiunto con largo anticipo. Un campionato segnato solo da prestigiosi record. A Muravera, Loi è ormai di casa. Grande la soddisfazione degli sportivi per la sua riconferma. Un tecnico vincente che in passato ha portato in Serie D Lanusei e Tortolì.

LE ALTRE – Marco Nappi è il nuovo allenatore dell'Arzachena in Serie D. Prende il posto di Raffaele Cerbone non confermato alla fine della scorsa stagione. Ex giocatore del Genoa, punta ad un buon campionato.

In Eccellenza, Murru e il Guspini si dividono. La società mineraria cerca un nuovo tecnico.

Antonio Prastaro è il nuovo allenatore del Villasimius in Promozione. Arriva dopo l'esperienza al Castiadas culminata con l'esonero lo scorso maggio. Il Villasimius spera in un possibile ripescaggio in Eccellenza. Prastaro in passato oltre che il Castiadas ha allenato Nuorese, Muravera, Monastir e Tonara.

Daniel Manga difensore lascia il Villasimius e va a giocare al Pomezia.

