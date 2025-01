Pino Murgia è il nuovo allenatore del Taranto.

Sessant’anni, ogliastrino di Tortolì, una lunga carriera vissuta tra l’Italia e l’estero, è stato chiamato al capezzale della società pugliese per una missione impossibile: salvare la squadra rossoblù, ultima in classifica nel girone C della Serie C con tre soli punti e a -9 dalla zona playout.

Murgia nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. All’esordio sulla panchina di una squadra professionistica italiana, ha scelto di lasciare la Russia, e precisamente Soci, dove era responsabile della Torino Academy.

«L’esperienza granata è stata molto gratificante – dice Murgia – ma ho preferito cogliere l’opportunità di tornare nel mio Paese. Mi mancava l’Italia e soprattutto la preparazione settimanale delle partite».

Appese le scarpette al chiodo, era un ottimo attaccante, Murgia ha intreapreso la carriera di allenatore doventando un autentico globetrotter. Ha allenato molte squadre giovanili e poi vissuto esperienze in Macedonia, Iraq, Malta e Indonesia.

