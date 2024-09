Gianni Cadoni confermato vicepresidente Area Centro della Lega Nazionale Dilettanti. La nomina è arrivata assieme a quella di Giancarlo Abete come presidente, a sua volta una linea di continuità visto che è in carica dal 21 marzo 2022. Si è svolta oggi l’assemblea elettiva a Roma, che ha definito la governance per il prossimo quadriennio olimpico.

Cadoni resterà quindi vicepresidente Lnd dell'Area Centro, con Giulio Ivaldi per quella Nord e Saverio Mirarchi per quella Sud, mentre Christian Mossino rimane vicepresidente vicario.

Lo scorso 31 agosto, a Tramatza, Cadoni era stato confermato all’unanimità (235 voti su 235 presenti) come presidente del Comitato Regionale Sardegna, incarico ottenuto per la prima volta a novembre 2016. Nell’occasione era presente proprio Abete, che più volte in questi anni ha partecipato come ospite ad attività ed eventi del calcio sardo.

© Riproduzione riservata