Dal Cittadella alla Spal, Fabio Liverani avvisa il Cagliari: “Sarà una partita simile a quella di domenica, sono due squadre che hanno la stessa impostazione e potremmo avere le stesse difficoltà. Spero qualcuna in meno...”.

Oltre agli infortunati Walukiewicz e Delpupo e il nuovo arrivato Barreca, sono indisponibili anche Zappa e Lella, messi ko da una gastroenterite.

Il tecnico pensa però ai presenti, come il ritrovato Rog: “Sta seguendo una tabella che lo porta a esser quasi pronto a partire dall'inizio. Non ha ancora i 90 minuti, ma sta alzando il livello. Lui come Nandez non possono ancora giocare tutta la gara, ma si stanno avvicinando”.

Infine, sull'impostazione tattica del Cagliari: “La scelta della posizione dei tre davanti dipende dalle loro caratteristiche. Stiamo crescendo, dobbiamo diventare più squadra, ma già contro il Cittadella ho visto progressi”.

