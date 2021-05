La Nazionale azzurra in campo alla Sardegna Arena di Cagliari per la sfida amichevole contro San Marino.

Per la squadra allenata dal ct Mancini si tratta del primo test in vista degli Europei, in partenza il 9 giugno.

Per l’occasione il tecnico degli azzurri manda in campo da titolare il portiere del Cagliari Alessio Cragno, con davanti Toloi, Mancini, Ferrari d Biraghi. A centrocampo invece Castrovilli, Cristante, Pessina, con più avanzati Bernardeschi e Grifo pronti ad innescare Kean.

San Marino schiera invece Benedettini, Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni, Golinucci, Mularoni, Tomassini, Hirsch, Palazzi e Nanni.

Allo stadio cagliaritano, dopo l’ok del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, anche 500 spettatori, individuati, fra l’altro, tra i familiari dei calciatori e i componenti dello staff azzurro.

(Unioneonline/l.f.)

