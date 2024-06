L'Italia non brilla nella prima amichevole a ridosso degli Europei in Germania: gli azzurri del ct, Luciano Spalletti, opposti alla Turchia di Vincenzo Montella, non spiccano il volo, limitandosi ad un pari senza reti e spettacolo.

Dopo un primo tempo dai ritmi lenti e compassati in cui il Dall'Ara di Bologna si entusiasma solo per il palo colpito di testa da Cristante, allo scadere dei primi 45', Jorginho e compagni disegnano una ripresa leggermente più veloce e vivace ma non certo da custodire nel cassetto dei migliori ricordi calcistici. Da tenere a mente, invece, il ritorno in azzurro nella seconda frazione di Fagioli riabilitato dopo la lunga squalifica per scommesse e applaudito dal pubblico.

A pochi istanti dalla fine del primo tempo l'azione più pericolosa, confezionata dagli azzurri di marca romanista: cross dall'angolo di Pellegrini con Cristante che salta più alto di tutti cogliendo il palo con il suo colpo di testa.

Anche nel secondo tempo il match non decolla, a parte due incursioni di Cambiaso e Raspadori, nonostante le numerose forze fresche mandate in campo tra cui negli ultimi minuti anche il bolognese Calafiori al posto di Di Marco. Finisce così, tra applausi e strette di mano, con Spalletti che non può sorridere per l'opaca prestazione azzurra.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata