L'Inter ha ufficializzato il divorzio con Gabriele Oriali.

Campione d'Italia in nerazzurro al fianco di Antonio Conte e poi campione d'Europa con la Nazionale azzurra, la separazione tra l'ex centrocampista e la società' era nell'aria, visto che se ne parlava da tempo.

Nella nota stampa pubblicata sul sito, l'Inter parla di esonero e fa sapere che "con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall'incarico di First Team Technical Manager. La società' ringrazia il dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale".

"La parola 'grazie' non e' abbastanza per chi da anni e per anni ha condiviso il mondo Inter sempre al massimo. Oggi perdiamo con grande dispiacere un vincente, un uomo vero e soprattutto un grande interista. Un enorme abbraccio a Lele Oriali. L'Inter è e sarà sempre casa tua", è il saluto di Javier Zanetti.

