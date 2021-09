L’Inter muove la classifica ma non va oltre lo 0-0 sul campo dello Shaktar Donets, in Ucraina, nella partita valida per la seconda giornata del gruppo D di Champions League.

Partita a reti bianche a Kiev, ed entrambe le squadre avanzano appaiate a un punto.

L’Inter aveva perso la prima partita del girone a San Siro contro il Real Madrid, gli ucraini erano stati piegati dai moldavi dello Sherif Tiraspol, che per la prima volta nella loro storia giocano la Champions.

Un’occasione persa per la squadra di Inzaghi, contro uno Shaktar che già all’11’ perde il suo giocatore più rappresentativo, Traore.

Ma le chance di passare il turno restano alte: oggi il Real ospita il Tiraspol e potrebbe andare a quota 6, poi per i neroazzurri ci sarebbe la doppia sfida contro i moldavi per agguantare il secondo posto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata