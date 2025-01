Si completa la diciannovesima giornata di Serie A con un 2-2 fra Inter e Bologna dove a sorridere è soprattutto il Napoli, che è a +3 con una partita in più rispetto ai nerazzurri. Per la squadra di Simone Inzaghi una frenata pesante in ottica rincorsa al primo posto.

Rossoblù che partono forte, prima un gran tiro di Moro deviato da Bastoni che Sommer manda sul palo. Poi, al 15’, cross respinto da Bastoni e ancora Moro si coordina al volo col destro trovando sulla sua conclusione un tocco di Castro che fa finire il pallone in rete. Passano quattro minuti e pareggia Dumfries, che ribadisce in gol un tiro di Dimarco respinto da Skorupski. Diverse le occasioni nel corso del primo tempo, con Sommer che fa un grande intervento su colpo di testa di Odgaard da corner. Poi, nel primo minuto di recupero, gran filtrante sulla sinistra per Dimarco e sul suo cross Lautaro Martínez non manca l’appuntamento col 2-1.

Nella ripresa, l'Inter cerca il tris ma a segnare è il Bologna: al 64’ cross di Lykogiannis spizzato da Barella, Orsolini serve Holm il cui destro è toccato da Barella e la carambola sul palo vale il 2-2. Nel finale Taremi si divora due volte la palla del possibile 3-2, la prima allungandosi il pallone e la seconda mancando una deviazione su cross dalla destra.

