L'esterno Matteo Liviero prolunga con la Torres sino al 2028Trattativa aperta con Idda, Marano e Zambataro che sono in scadenza di contratto
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Messo da parte perché non rientrava nel progetto Torres col tecnico Pazienza, recuperato e reintegrato con il tecnico Alfonso Greco, risultando decisivo per la salvezza. Matteo Liviero resterà a Sassari ancora due anni. Il contratto scadeva oggi ma la società sassarese lo ha prolungato sino al 2028.
Mossa intelligente date le qualità fisiche e tecniche del 33enne esterno, capace di dare una mano sia in copertura, sia nella costruzione del gioco con le sue accelerazioni e i suoi cross precisi.
Sono in scadenza di contratto anche l'esterno Eyob Zambataro (che ha diverse richieste dalla serie C) il portiere Michele Marano e il difensore Riccardo Idda. Trattativa aperta per capire se possono restare. Sicura invece la partenza del secondo portiere, Danilo Petriccione.