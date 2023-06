Non tornerà a Cagliari, neanche temporaneamente, il difensore polacco Sebastian Walukiewicz.

L’Empoli, subito dopo il prolungamento del contratto con il ds Pietro Accardi, ha deciso di muoversi sui prestiti in scadenza e ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dell’ex centrale rossoblù.

Un investimento di circa un milione di euro per il 23enne, che il tecnico Paolo Zanetti ha iniziato ad impiegare soprattutto nel finale di campionato, con buoni risultati, dopo averlo relegato in panchina per gran parte della stagione.

Il giocatore era stato preso nell'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto a favore del club toscano, dopo la retrocessione in B del Cagliari. L’Empoli dovrebbe esercitare il diritto di riscatto anche per il Razvan Marin, anch’egli preso in prestito l’estate scorsa dai rossoblù. Ma sul centrocampista rumeno non è ancora stata data l’ufficialità.

