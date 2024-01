Se Cagliari piange, Lecce non ride. Anche dall’infermeria salentina non arrivano buone notizie in vista della sfida di sabato al Via del Mare contro il Cagliari.

Differenziato per il difensore croato Pongracic, che soffre di una fastidiosa lombalgia, e per l’esterno d’attacco Sansone, che ha accusato una lesione di basso grado al soleo destro. Assenze a cui aggiungere quelle di Dermaku (trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del crociato), Banda, Rafia e Touba, impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa.

D’Aversa ha dunque un solo centrale di ruolo disponibile al momento, Baschirotto. Gli potrebbe affiancare Blin, che andrebbe a ricoprire un ruolo per lui inedito.

La rifinitura di venerdì mattina consentirà di sciogliere i dubbi su Pongracic e Sansone. Se riuscissero ad allenarsi in gruppo potrebbero partire almeno dalla panchina.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata