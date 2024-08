Il grande ritorno di Gianluca Gaetano in rossoblù comincia dalla panchina. Il fantasista preso ieri in chiusura di mercato dal Napoli è subito a disposizione di Davide Nicola per Lecce-Cagliari (fischio d'inizio ore 18.30 al Via del Mare), ma non fra i titolari.

Una scelta anche inevitabile, visto che non si è mai potuto allenare con la squadra che ha raggiunto solo nelle ultime ventiquattro ore. Come formazione, confermata la stessa vista lunedì scorso contro il Como con la coppia d'attacco Luvumbo-Piccoli e la presenza di Mina al centro della difesa.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Oudin, Dorgu; Krstović.

In panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Berisha, Morente, Rafia, Jean, Bonifazi, Burnete, McJannet, Coulibaly, Marchwiński, Pierotti. Allenatore: Luca Gotti.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Prati, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli.

In panchina: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

