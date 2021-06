Una squadra da 10 sul tabellino e in pagella. Sul campo del Ducato Spoleto esplode la gioia della Torres che travolge le padrone di casa per 10-0 e conquista la promozione in serie B. Una cavalcata trionfale a suon di gol (ben 99) con la coppia Gomes-Marenic che ne ha firmate praticamente la metà.

Non poteva essere certo la già retrocessa Spoleto a fermare le rossoblù allenate da Tore Arca che già dopo 10 minuti erano sul 2-0 con i gol, manco a dirlo, di Marenic e Gomes.

E prima dell'intervallo il punteggio era tennistico: 6-0.

Per l'attaccante serba Jelena Marenic addirittura una cinquina mentre la portoghese Adriana Gomes si è “accontentata” di una tripletta. Francesca Blasoni ha invece segnato un doppietta.

Un promozione che la società del presidente Andrea Budroni inseguiva da tre anni: quarta nella stagione 2018/19, seconda l'anno scorso dopo avere tenuto testa al Pontedera, prima quest'anno nonostante una partenza falsa con due sconfitte e un pareggio nelle prime sei giornate. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Aprilia del 24 gennaio (2-3) la Torres è andata a pareggiare ad Arezzo 1-1 e poi ha battuto nettamente il Filecchio per 3-0. Quelle due gare contro le concorrenti dirette hanno fatto capire alle rossoblù che la promozione era alla portata e non hanno più lasciato scampo alle avversarie.

