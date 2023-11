Tre precedenti, solo un pareggio. Non è un gran bilancio, quello del Cagliari sotto la direzione di Federico Dionisi de L’Aquila, l’arbitro designato per la sfida contro la Lazio. L’ultima volta col fischietto abruzzese è del febbraio del 2022, con l’1-1 contro l’Empoli firmato Pinamonti-Pavoletti. Curiosità: in quell’occasione si era infortunato. Al suo posto aveva proseguito la gara il quarto uomo, Marini. Dionisi ha arbitrato tre volte anche la Lazio, che sabato alle 18 scenderà in campo contro i rossoblù: due vittorie, di cui una larghissima (6-1 allo Spezia, con tripletta di Immobile), ma anche una dolorosa sconfitta. Si tratta dell’1-2 subito alla prima giornata del campionato in corso contro il Lecce, quando Almqvist e Di Francesco ribaltarono la gara negli ultimi 5 minuti.

Questo il programma completo della quattordicesima giornata:

Venerdì

20.45 Monza-Juventus (Fabbri)

Sabato

15.00 Genoa-Empoli (Aureliano)

18.00 Lazio-Cagliari (Dionisi)

20.45 Milan-Frosinone (Marchetti)

Domenica

12.30 Lecce-Bologna (Doveri)

15.00 Fiorentina-Salernitana (Tremolada)

15.00 Udinese-Hellas Verona (Maresca)

18.00 Sassuolo-Roma (Marcenaro)

20.45 Napoli-Inter (Massa)

Lunedì

20.45 Torino-Atalanta (Piccinini)

Classifica

Inter 32, Juventus 30, Milan 26, Napoli 24, Roma 21, Bologna 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Monza 18, Frosinone 18, Lazio 17, Torino 16, Lecce 15, Sassuolo 15, Genoa 14, Udinese 11, Cagliari 10, Empoli 10, Verona 9, Salernitana 8.

