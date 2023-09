Lautaro Martinez salva l'Inter in Champions League in casa della Real Sociedad, portando a casa un pareggio dopo una serata difficile per tutti gli uomini di Simone Inzaghi.

La rete dell'argentino a pochi minuti dal 90' permette di strappare un punto pesante in terra basca, quando ormai la vittoria dei padroni di casa sembrava ad un passo. Colpa anche di un avvio shock, in cui la Real Sociedad dopo quattro minuti colpisce un palo e poi si porta in vantaggio su un clamoroso errore di Bastoni.

Una partenza da cui i nerazzurri non si riprendono: alla fine ci pensa Lautaro Martinez, con l'unico tiro in porta interista della serata, a trovare il pareggio. Merito di una zampata sotto porta su conclusione sporca di Frattesi a tre minuti dal 90'. Il punto strappato resta d'oro, soprattutto guardando alla corsa verso gli ottavi.

Un Napoli bravo a metà e fortunato quanto basta si regala a Braga la prima vittoria nel girone di Champions.

Dopo il vantaggio di Di Lorenzo a fine primo tempo, il Braga raggiunge il pareggio a sette minuti dalla fine della gara. A questo punto la fortuna che non aveva aiutato gli azzurri nella prima frazione di gioco, quando avevano colpito due pali e una traversa, gira dalla loro parte.

Un autogol di Niakaté li riporta in vantaggio al 42' e Meret si salva all'ultimo istante del tempo di recupero quando una conclusione di Pizzi finisce sul palo.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata