Squadre in campo al Del Duca. Al primo minuto ci prova Pavoletti: il suo sinistro finisce fuori.

Poi Ascoli subito in pressione, Caligara vicino al gol con un violento tiro da fuori al 5’. Tre calci d’angolo in solo cinque minuti per la formazione di casa.

Al 19’ Filippo Falco fa tutto da solo e da fuori area punta la porta difesa da Guarna: palla deviata e parata facile.

Al 27’ pericoloso il capitano bianconero Dionisi, che si libera di Di Pardo e batte a rete. Ma aveva commesso fallo al limite dell’area.

Incertezza clamorosa al limite dell’area tra Radunovic e Capradossi, Lungoyi si avventa sulla palla e il serbo commette fallo. Aureliano fischia il rigore.

Al 33’ Dionisi spiazza Radunovic e trasforma: Ascoli in vantaggio 1-0.

Il capitano bianconero di nuovo pericoloso da fuori al 45’: palla sopra la traversa.

Il primo tempo si chiude con il risultato decretato dal rigore: Ascoli-Cagliari 1-0.

LE FORMAZIONI

Formazioni ufficiali allo stadio “Del Duca” di Ascoli: il Cagliari romperà il ghiaccio con Radunovic, Di Pardo, Capradossi, Altare, Carboni, Nandez, Makoumbou, Deiola, Luvumbo, Pavoletti e Falco. Due, dunque, le novità rispetto all’undici iniziale anti-Brescia: Capradossi e Pavoletti, al posto rispettivamente di Goldaniga e Mancosu, infortunati come il giovane portiere Ciocci.

I marchigiani di Bucchi (dieci partite e due gol con la maglia rossoblù in due mezze stagioni, 2002-03 e 2003-2004) al via, invece, con Guarna, Simic, Botteghin, Quaranta, Adjapong, Collocolo, Eramo, l’ex Caligara, Falasco, Lungoyi e Dionisi. Squalificato il capocannoniere Gondo.

È il posticipo della decima giornata del campionato di Serie B. Quasi 7mila i tifosi attesi allo stadio per il fischio d’inizio, fissato per le 20.30. Arbitra il bolognese Aureliano.

Fabiano Gaggini

