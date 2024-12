La Sampdoria è in una posizione di classifica molto complicata in Serie B: la vittoria manca dal 27 ottobre, tre allenatori in pochi mesi e – a oggi – la necessità di giocare i playout contro il Frosinone per evitare la retrocessione. Motivo per cui i blucerchiati si aspettano proprio dal mercato di gennaio una vera rivoluzione tecnica. Fra i nomi c’è anche quello di Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari dato in uscita.

L’italo-peruviano è stato poco utilizzato in stagione ed è disposto anche a scendere di categoria per vestire la maglia della Sampdoria, lui che ha già giocato nel Genoa. L'obiettivo del club è quello di fornire al tecnico Leonardo Semplici, subentrato ad Andrea Sottil, gli uomini giusti per affrontare una seconda parte di campionato per risalire il più possibile in classifica. Ci saranno molte uscite ma vanno considerati anche gli innesti, almeno cinque partendo da due difensori e tre uomini tra centrocampo e attacco

Il portiere Marco Silvestri, che ha un ingaggio molto elevato ma che ha perso il posto in porta a scapito di Simone Ghidotti, piace a Verona, Empoli e proprio Cagliari, dove ha peraltro già giocato dieci anni fa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata