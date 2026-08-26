La Torres punta sul centravanti BernadottoIl giocatore è attualmente in forza al Guidonia Montecelio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Fra le diverse trattative intavolate dalla Torres per ingaggiare un attaccante, quella con Gabriele Bernadotto, in forza al Guidonia Montecelio, sembra la più avviata e potrebbe avere un epilogo felice nelle prossime ore.
Classe 1997, il giocatore romano è una punta centrale di vasta esperienza: ha indossato le maglie di Avellino, Teramo, Trastevere, Anzio e Vibonese. Ha giocato anche in Sardegna nel 2019 col Lanusei, in serie D.
Il suo ruolo di punta centrale coprirebbe sia l'assenza di qualche settimana di Sorrentino e consentirebbe a Scotto di agire da seconda punta.