Fra le diverse trattative intavolate dalla Torres per ingaggiare un attaccante, quella con Gabriele Bernadotto, in forza al Guidonia Montecelio, sembra la più avviata e potrebbe avere un epilogo felice nelle prossime ore.

Classe 1997, il giocatore romano è una punta centrale di vasta esperienza: ha indossato le maglie di Avellino, Teramo, Trastevere, Anzio e Vibonese. Ha giocato anche in Sardegna nel 2019 col Lanusei, in serie D.

Il suo ruolo di punta centrale coprirebbe sia l'assenza di qualche settimana di Sorrentino e consentirebbe a Scotto di agire da seconda punta.

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