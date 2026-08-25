Albarracín saluta il Cagliari: destinazione AlbaceteLa società rossoblù annuncia la cessione in Spagna del giovane calciatore uruguaiano, classe 2005
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Agustín Albarracín saluta il Cagliari per trasferirsi in Spagna. Il club ha infatti comunicato la cessione a titolo temporaneo del giovane calciatore uruguaiano, classe 2005, all’Albacete, sino al termine della stagione sportiva 2026/27.
Arrivato in Sardegna lo scorso gennaio dal Club Atlético Boston River, Albarracín ha fatto il suo esordio in rossoblù il 15 marzo scorso, nella gara contro il Pisa.
Impiegato nelle amichevoli precampionato, il suo percorso di formazione prosegue ora in Spagna, dove – l’augurio del club – «potrà continuare a crescere e consolidare le sue qualità».
(Unioneonline)