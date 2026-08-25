Autentica beffa per la Torres che domina nella prima mezzora dove potrebbe segnare tre reti, regala il rigore del pareggio e incassa il gol al 92' ad opera di Mawete con l'arbitro che prima annulla e poi convalida dopo avere visto le immagini. Sconfitta per 2-1 davvero immeritata perché la squadra sassarese ha prodotto pià azioni e un migliore gioco offensivo.

Gran primo tempo della Torres che per mezzora imperversa nell'area del Livorno costruendo quattro occasioni nitide: Mastinu serve vicino al palo destro Zecca che però conclude sul legno; Al 5' Martinez è tempista in uscita su Di Stefano; al 19' conclude debole in area Brentan su suggerimento di Scotto che poco dopo ci prova da fuori con un siluto chiamando il portiere di casa alla respinta. La rete alla mezzora con Pennington che serve Di Stefano: tiro angolatissimo. La Torres rifiata, il Livorno si fa avanti e su azione a percussione, in area Berto tocca corto e sbagliato, Aramu prende e appena sente il tocchetto da dietro di Pennington si butta in terra e conquista il rigore. Trasforma Di carmine angolatissimo.

Nella riprea Di Stefano incorna e sfiora il palo, poi Zaccagno esce bene su Di Carmine. La gara sembra incanalata sul pareggio ma su un lancio sale male la difesa, mawete scatta, stoppa col petto e gira in rete. Rete annullata in un primo momento e poi dopo le immagini l'arbitro cambia la decisione.

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