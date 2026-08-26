Nuovo trasferimento in uscita per Matteo Prati, stavolta con la possibilità che lasci definitivamente il Cagliari in base alle clausole previste nell’accordo. Il centrocampista, reduce da sei mesi in prestito al Torino, passa al Real Racing Club de Santander (formazione neopromossa nella Liga spagnola) con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. La sua cessione segue quella di Agustín Albarracín, andato a sua volta in Spagna ieri all’Albacete.

Il momento principale dell’esperienza di Prati a Cagliari, cominciata nell’estate 2023 proveniente dalla Spal dopo una grande prestazione alla Domus contro i rossoblù in Serie B, è stato senza dubbio il gol salvezza a Reggio Emilia contro il Sassuolo a maggio 2024. Nelle due stagioni successive, tuttavia, non è riuscito a imporsi ulteriormente ed è sceso nelle gerarchie prima con Davide Nicola e poi con Fabio Pisacane.

Per Prati sono in tutto 63 le presenze con il Cagliari, con l’aggiunta di 3 gol, l’ultima da subentrato nel finale della partita di Coppa Italia lo scorso 14 agosto contro l’Arezzo. Ora, giocherà per la prima volta fuori dall’Italia.

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