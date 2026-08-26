La Torres si presenta ai tifosi, Udassi: «Campionato tosto, ma possiamo toglierci soddisfazioni»La squadra sassarese ha incontrato i supporter al Vanni Sanna in vista dell’esordio in campionato
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Ha scelto ancora il "Vanni Sanna" per presentarsi ai tifosi. La Torres ha messo in mostra le squadre del settore giovanile, gli staff tecnici e naturalmente la prima squadra che disputa il campionato di serie C. Sabato, l'erbetta sarà destinata alla prima gara casalinga, contro la Sambenedettese, occasione per conquistare i primi punti della stagione, dopo la sconfitta per 2-1 a Livorno in pieno recupero.
Il presidente Stefano Udassi ha commentato: "Certo non abbiamo iniziato nella maniera migliore, ma a Livorno ho visto un ottimo primo tempo della squadra. Il girone è difficile, ci sono squadre blasonate, ma non vedo nessuno che possa ammazzare il campionato e le sfide sono molto stimolanti. Penso che con questo gruppo potremo toglierci delle soddisfazioni".
Alcune dichiarazioni le ha lasciate pure il patron di Abinsula, Pierluigi Pinna: "Siamo alla quinta stagione ins erie C e questo è importante. L'inizio è stato condizionato da qualche infortunio, ma vogliamo completare la squadra, tenendo anche conto di quando rientreranno gli infortunati".