La coperta non era lunga, ma ora è decisamente corta dopo i cinque infortuni che hanno impoverito la panchina. La Torres ha perso a Livorno 2-1 non solo a causa della scarsa mira in avanti (sette occasioni a quattro) e della superficialità in difesa (rigore regalato e distrazione nel recupero) ma anche perché di fatto non aveva cinque giocatori.

Oltre alle assenze del difensore Scaringi e dell'attaccante Sorrentino, che ne avranno ancora per due-tre settimane, mentre il difensore Nunziatini era in panchina ma non ha ancora recuperato. Sono rimasti a Sassari Ayman Sanat e Alberto Lunghi. Come spiegato oggi in un comunicato "Sanat ha rimediato, nel corso della rifinitura pre Livorno-Torres, un lieve affaticamento muscolare all’adduttore sinistro. Lunghi invece non ha ancora smaltito del tutto la botta alla mandibola rimediata nell’amichevole contro l’Alghero. Il trequartista rossoblù si allena regolarmente tra campo e palestra, ma deve evitare contatti/contusioni alla parte interessata. Anche in questo caso, viene valutato giornalmente dallo staff medico del Club".

Domani alle 19.30 la Torres verrà presentata ai tifosi nello stadio "Vanni Sanna". Dopo le sconfitte in Coppa Italia (4-1 per Spezia) e campionato (2-1 per Livorno) l'unico motivo che può infondere fiducia all'ambiente è l'arrivo di un rinforzo. Si stringe per fare arrivare una punta che dia una mano a un reparto in difficoltà numerica.

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