La Torres gioca maluccio e perde ancora in casa: la Virtus Entella passa al "Vanni Sanna" con rete di Corbari nel primo tempo e non dà mai l'impressione di poter ribaltare l'inerzia. La sconfitta assottiglia il vantaggio sulla zona playout e mette in dubbio la posizione del tecnico Alfonso Greco, non solo perché contestato dalla Curva Nord.

La società sassarese si riunirà sicuramente nelle prossime ore. Senza isterismi e fretta, ma anche con la volontà di capire se basterà intervenire sul mercato di gennaio per dare più brio alla squadra o se occorra una decisione più drastica.

E in effetti nel match odierno l'allenatore rossoblù è sembrato poco reattivo. Ci ha messo 55 minuti per effettuare i primi cambi tenendo sempre la stessa formazione che nel primo tempo ha prodotto poco e ha sofferto la qualità della Virtus Entella.

La Torres potrebbe cambiare la gara dopo appena tre minuti: traversone da sinistra di Tesio e in acrobazia Diakite colpisce in area piccola, ma Borra che è oltre la linea ha le mani davanti e respinge. Al 6' Faggioli scatta a sinistra in fuorigioco non segnalato e va al tiro, ma Garau respinge. Ancora la Virtus Entella pericolosa al quarto d'ora con tiro di Tascone angolato che Garau devia distendendosi sulla propria sinistra.

La squadra sassarese soffre e prende la rete al 26', traversone da destra e Corbari appostato vicino al palo sinistro corregge per il vantaggio.

Nel secondo tempo ci mette 10 minuti la Torres a creare qualcosa: Luppi effettua il cross da sinistra ma Diakite sbaglia il tempo dell'incornata e manca la palla. Al 58' Diakite usa il fisico per liberarsi, entra in area a destra ma il passaggio per il neo entrato Scappini è arretrato. Anche Liviero sbaglia l'ultimo passaggio qualche minuto dopo.

Entra Sorgente e Ruocco va a destra. La Torres ha quattro punte. Al 75' su angolo destro in area Antonelli nella mischia stoppa e tira, ma il portiere riesce a respingere.

La Torres pareggia al 79' con Sorgente ma la rete viene annullata per fuorigioco di Ruocco che era davanti al portiere.

