Resta imbattuta e mantiene il primato solitario, ma deve incassare il secondo pareggio al "Vanni Sanna". La Torres non va oltre l'1-1 contro la Spal che sblocca meritatamente la gara ma nella ripresa viene assediata dai rossoblù che però non riescono a passare.

Gara dai due volti. Primo tempo tutto della Spal che ha un inizio veemente e al primo vero affondo passa: Rao va sulla destra (Kujabi se lo perde spesso) e serve rasoterra un pallone che dalla parte opposta appoggia di piatto Collodel per la rete.

Al 14' Scotto riceve un calcione e poi si rialza e va minaccioso con la testa verso Valentini che cade a terra toccandosi il viso. Cartellino rosso e Torres in dieci.

Al 25' Ruocco divora il campo sfuggendo ai tentativi di fallo degli avversari ma non a Bruscagin che però viene solo ammonito. Il folletto rossoblù fa ammonire anche Rao, perché solo coi falli gli avversari riescono a fermarlo. E al 40' Rao commette ancora fallo su Kujabi in ripartenza e il secondo giallo significa espulsione. Ristabilita la parità numerica.

Al 43' lancio lungo per Rabbi che riesce a liberarsi di Fabriani e Antonelli e a tirare dall'area piccola ma Zaccagno è strepitoso nell'uscita. Al 45' dialogo sullo stretto per Mastinu che prova ad andare al tiro due volte ma viene sempre murato dai difensori.

Nella ripresa quattro cambi: Siniega, Giorico, Lora e Diakite. Ripartenza Spal e il difensore Bruscagin va al tiro da dentro l'area: ribatte Zaccagno. Ci prova Diakite da fuori al 54' e un difensore devia la palla che sfiora l'incrocio. L'angolo lo batte Masala da destra che serve Giorico e pennella la palla per Diakite che incorna e pareggia.

Sempre Diakite al 62' approfitta di un retropassaggio errato e va al tiro che Alfonso blocca in due tempi. Anche Fischnaller ci prova dal limite al 71' e Alfonso blocca in due tempi. Al 75' Dametto rimedia a un errore di Antonelli

Nel finale Sanat da destra crossa e Diakite in scivolata manca la palla che poi sfiora il palo sinistro. La Torres protesta al 89' per una spinta in area ai danni di Ruocco.

