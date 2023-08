I tempi dell'annuncio dovevano coincidere con la presentazione della squadra alla città che a causa del maltempo è stata spostata a domani, sempre alle 20 in piazza Tola. Di sicuro l'arrivo di Giuseppe Mastinu farà decollare la campagna abbonamenti della Torres.

Classe 1991, centrocampista offensivo che sa fare sia l'ala sia il trequartista, il sassarese Mastinu è da sette anni che milita in serie B, prima con lo Spezia, dove ha pure assaggiato la serie A, poi col Pisa.

Per averlo la società rossoblù ha battuto la concorrenza del Catania. Ha firmato un contratto pluriennale anche se la società non ha specificato se si tratta di tre o quattro anni. Di sicuro le sue qualità e la sua duttilità che gli consentono di giocare in tutti i ruoli del centrocampo e di fare pure l'ala o il trequartista rappresentano un ulteriore salto di qualità per la Torres, che a questo punto può mettere nel mirino i playoff.

