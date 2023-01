La vittoria all'esordio è per il tecnico Stefano Sottili una iniezione di credibilità e per la Torres una di autostima. Il 3-1 sul campo del San Donato Tavarnelle ha evitato guai, perché anche un pareggio sarebbe stato penalizzante in classifica visti i successi di Recanatese, Vis Pesaro e Olbia.

La vera sfida è fare una doppietta di vittorie, come mai riuscito in questa stagione. Certo, la prossima avversaria è la vice capolista Cesena, ma bisogna dare un segnale forte anche al “Vanni Sanna” dove la squadra rossoblù ha ottenuto finora risultati inferiori rispetto alle trasferte.

Nel frattempo la società si muove sul mercato per rinforzare la rosa e anche rimpolparla: domenica tra squalifiche e infortuni mancavano ben sette giocatori. Dopo l'arrivo in prestito al Modena del trequartista Saporiti che ha esordito nel recupero del match col San Donato Tavarnelle, si stringono i tempi per un esterno che possa coprire una delle fasce e un centrocampista da alternare a Lora e Masala.

