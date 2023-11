Una vittoria da capolista. Con la doppia firma di Fischnaller. La Torres sul campo della Vis Pesaro va sotto nel primo tempo ma la ribalta con la doppietta dell'attaccante che realizza la rete della vittoria al 95' e la squadra sassarese raggiunge il Cesena in vetta.

Qualche problema in riscaldamento per Diakite e viene promosso titolare Menabò. Nel primo tempo Torres non brillante. Subito lancio di Liviero per Ruocco che scatta e riesce ad anticipare il portiere in uscita dall'area piccola, ma il tocco è privo di forza. Al 7' siluro dai venticinque metri del capitano Di Paola, diretto al vertice, mette in angolo Zaccagno. Al 8' Ruocco sguscia a sinistra fra due difensori e viene atterrato proprio al limite dell'area.

Contropiede della Vis Pesaro al 23' con Di Paola che ha spazio nel corridoio centrale e serve poi De Vries a destra che crossa: con la mano in angolo il portiere rossoblù. Al 26' dialoga bene il tridente offensivo e Liviero riceve in area ma il suo tiro mancino è addosso al portiere.

Al 33' palla dentro deviata da un rossoblù, rinvio corto di Idda che arriva a Nina, il giocatore appena in area controlla e con un diagonale imparabile porta in vantaggio i padroni di casa. Subito dopo De Vries a destra si libera di Dametto ed effettua un diagonale che Zaccagno in tuffo mette in angolo.

Nella ripresa venti minuti di noia ma al 66' il neo entrato Goglino da sinistra mette in mezzo e sulla palla si avventa di testa Fischnaller che pareggia. Al 75' Di Paola aggancia un pallone difficile e calcia verso l'angolo sinistro ma Zaccagno è pronto. Al 83' Liviero da sinistra traversone e Fischnaller di testa batte il portiere ma sulla linea salva Zagnoni. Al 86' su mischia colpisce Goglino ma la palla prende l'esterno della rete.

È un assedio e a 40 secondi dal termine Giorico serve per Fischnaller che la gira mettendola nell'angolo a sinistra.

© Riproduzione riservata