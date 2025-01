Una vittoria da grande squadra: 2-1 al “Vanni Sanna” sul Campobasso per la quarta vittoria di fila che serve per inseguire la vetta.

Match vinto in rimonta, dopo essere finita sotto e avere perso per infortunio Zecca. Decisivi nella ripresa gli ingressi di Mastinu (un faro con le sue giocate) e del nuovo attaccante Zamparo. I rossoblù sono stati pronti ad approfittare della superiorità numerica per l’espulsione di Scorza (doppio giallo) all’inizio del secondo tempo.

CRONACA -Neppure il tempo di prendere le misure che il Campobasso sblocca il punteggio. Al 3’ angolo destro con palla che rimbalza in area ignorata da tutti tranne che da Di Nardo che la gira in rete con un tiro potente, Passato in vantaggio il Campobasso accentua la sua tattica difensivista e ostruzionistica. Al 23’ Di Nardo scappa in contropiede, Antonelli riesce a non farlo tirare, la difesa sassarese recupera e riparte, ma il tiro di Nanni da fuori viene bloccato da Forte senza patemi.

Nella ripresa entra Mastinu a illuminare l’azione e subito il Campobasso rimane in dieci per il secondo giallo a Scorza, per fallo su Varela. La Torres moltiplica gli sforzi e assedia l’area molisana: al 60’ palla in area a Mastinu che al volo di sinistro la spedisce nell’angolo lontano per il pareggio. I rossoblù non sono sazi e al 71’ palla profonda per Diakite che con un bel tocco fa fuori il portiere in uscita. Esplode il “Vanni Sanna”. Si resta sul monologo sassarese ma senza altri gol.

