L'ultima gara dell'anno sarà uno spareggio per il quarto posto. Si gioca a Pesaro, che ha appena sorpassato la Torres di 2 punti. Dal canto suo però la squadra sassarese vanta il 3-0 dell'andata e quindi – in caso di vittoria – oltre al controsorpasso avrà il doppio scontro favorevole.

In terra marchigiana il tecnico Greco potrà nuovamente contare sul giocatore dalla miglior tecnica, il centrocampista-trequartista Mastinu, che ha scontato i due turni di squalifica dopo l'espulsione con l'Ascoli.

In forte dubbio il centravanti Diakité, che domenica era in formazione ma non ha giocato perché ha accusato un problema fisico in riscaldamento. Nel comunicato ufficiale si dice che «Diakité ha riportato l’elongazione al retto femorale della gamba destra. L’attaccante ivoriano ha già iniziato le terapie e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno in vista della gara di domenica». Obiettivamente le possibilità di un recupero sono minime.

