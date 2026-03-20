Una gara folle che alla fine si chiude al “Curi” con l'equa spartizione della posta: 1-1. Un punto a testa che nlascia gli umbri fuori dai playout e la squadra sassarese ancora al quartultimo posto.

Primo tempo che somiglia a tanti altri. La Torres fa la partita e costruisce diverse occasioni. La più ghiotta al 16': Giorico dal limite, respinge il portiere, riprende in area Antonelli ma ancora Gemello si oppone. Sfiorano l'incrocio Sala e Mastinu, ma al 37' dalla propria trequarti un passaggio goffo di Luciani consente a Manzari di recuperare palla e offrirla all'olandese Bolsius che incrocia sull'angolino destro dove Zaccagno non arriva.

Nella ripresa al 62' Mastinu serve Luciani in area che a sua volta bpesca il liberissimo Sorrentino per il gol. In un primo moemnto viene annullato per fuorigioco ma dopo le immagini la rete è convaldiata. Dopo il pareggio la Torres sembra spegnersi e il Perugia attacca continuamente: al 69' Zaccagno devia sulla traversa la conclusione di Montevago. Il portiere si ripete al 79'. Nel momento migliore del Perugia arriva l'incredibile autorete di Jocelito che vince il confronto in area con Sorrentino ma anziché allontanare infila la propria porta. Rete annullata inizialmente per un fuorigioco di Sorrentino (inesistente) poi dopo l'Fvs l'arbitro rileva un fallo che ha viziato l'azione.

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