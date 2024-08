Cresce l'attesa a Sassari per il doppio esordio della Torres: quello stagionale e quello nella Coppa Italia maggiore, dove il tabellone ha messo di fronte il mMantova, neopromosso in serie B, che sabato alle 20.30 sarà di scena al “Vanni Sanna”. Chi vince sfiderà il Lecce, formazione di serie A e questo è uno stimolo per la squadra sassarese che vuole confermarsi ambiziosa e ad alto livello.

Il tecnico Alfonso Greco presenta la partita: “Il Mantova fa un calcio di alta qualità sarà un bel test per noi, avremo difficoltà e dovremo saper soffrire e mettere in campo i nostri concetti di gioco”.

Sarà anche un confronto tra ex: Scotto ha segnato 35 reti in due campionati di serie D col Mantova; Ruocco ne ha firmate 12 nel campionato scorso e proprio l'ottima stagione gli è valsa la chiamata dei lombardi per la serie cadetta.

Per quanto riguarda la formazione, ancora qualche dubbio in difesa (ballotaggio tra Idda e Fabriani) e soprattutto in attacco, dove finora hanno segnato tutte e quattro le punte Varela (3 gol), Diakite, Fischnaller e Scotto una rete a testa.

