La Torres rivoluzionata (dieci giocatori diversi) perde sul campo della Lucchese per 3-2. I toscani fanno pesare le diverse motivazioni, mentre la squadra sassarese, già certa del terzo posto, appare un po' fragile nella fase difensiva. Poco male, l'importante era far giocare quei rossoblù utilizzati poco finora come Casini, Masala, Zambataro e nel finale anche Carboni e il giovane Fois.

Primo tempo- Al 2' Fischnaller entra in area a destra e serve arretrato per Zamparo che anziché tirare cerca un passaggio improbabile a un compagno. Al 10' azione non irresistibile della Lucchese, palla centrale al limite per Servini che piazza un diagonale più preciso che potente per l'1-0. Ancora i toscani pericolosi al quarto d'ora con Magnaghi sulla destra ma la conclusione è alle stelle. Pareggia la Torres al 25': traversone da sinistra di Liviero e Fischnaller, il più basso, salta tra i compagni Diakite e Zamparo per incornare. E sullo stesso asse c'è il raddoppio al 27': Traversone di Liviero e Fischnaller al volo la calcia sull'angolo. La Lucchese pareggia al 40': palla profonda per l'ex Saporiti che sfugge a Fabriani e fa secco Petriccione. Si chiude con un assist di Fischnaller per Zamparo che in area calcia leggermente alto sprecando la palla del nuovo vantaggio.

Secondo tempo- Nella ripresa padroni di casa più pericolosi: mercadante salva su Servini, mentre Magnaghi dall'area piccola gira alto. Il gol è nell'aria: su ripartenza triangolo lungo di Saporiti con Selvini e l'ex rossoblù segna la doppietta che vale il 3-2. Al 63' tiro non irresistibile di Gucher che con affanno Petriccione mette in angolo. All'82' cross da sinistra di Guiebre, stop e tiro in area di Zambataro ma un difensore respinge col corpo. Nel finale entra anche Fois che su traversone di Guiebre la gira al volo col sinistro ma il diagonale è largo.

