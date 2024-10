Una sfida da podio, una gara che ha il sapore della serie B, campionato che la Ternana ha praticato per 31 stagioni, l'ultima l'anno scorso. Alle 15 il “Vanni Sanna” è pronto a spingere la Torres a quella che sarebbe un'impresa, perché la formazione umbra insieme a Pescara, Viortus Entella e Arezzo è tra le favorite per il salto diretto nella serie cadetta.

I numeri sono per la vice capolista Ternana: 21 gol e due sole partite all'asciutto; appena 5 gol al passivo e ben cinque gare dove la porta è rimasta inviolata. Organico imbottito di giocatori da categoria superiore, come il difensore Capuano, per quattro stagioni al Cagliari, tre in serie A. O l'attaccante Donnarumma, che ha firmato persino 7 gol nella massima serie quando era a Brescia.

Il tecnico Greco dispone dell'intera rosa tranne il difensore Antonelli. Difficile intuire quindi se ci saranno variazioni rispetto all'undici titolare di Pontedera.

