Obiettivo minimo: mantenersi a un punto dalla vice capolista Ternana. Obiettivo massimo: sorpassarla prima del big match di Terni. Gara importante quella di domani pomeriggio al “Vanni Sanna” (ore 15) per la Torres contro il Pontedera, formazione che punta ai playoff.

All'andata la squadra sassarese ha fatto il colpaccio recuperando per due volte lo svantaggio e quindi completando il 3-2 con la rete di Diakite.

Il tecnico Greco può contare su un Mastinu ormai recuperato, mentre stanno ancora fuori il difensore Dametto e la punta Scotto. Nel Pontedera è assente per squalifica Corona, ma occhio a Italeng, che ha finora 8 reti. Il tecnico Menichini, ex vice di Mazzone al cagliari e capo allenatore della Torres, predilige il modulo 4-2-3-1, mentre la Torres confermerà la difesa a tre e il centrocampo con due centrali e due esterni, mentre per l'attacco intoccabile Fischnaller, sono in tre a contendersi due maglie: Zamparo, Varela e Mastinu qualora non sia schierato in mezzo al campo.

© Riproduzione riservata