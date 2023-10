E sono sei. Solo la Torres nel calcio professionistico italiano è a punteggio pieno. Ad Alessandria la rete di Liviero consente di domare la Juventsu Next gen.

Vittoria meritata più per quanto fatto nell'ottimo primo tempo dove la squadra di Greco ha sprecato tanto, che in una ripresa più equilibrata e giocata dal 75' in inferiorità numerica per l'espulsione di Kujabi. Nel recupero a conservare la vittoria ci ha pensato il solito Zaccagno in tuffo su conclusione ravvicinata di Anghelè.

Al 5' lavora bene Mastinu a destra ed effettua il traversone sul palo opposto dove incorna Scotto ma sull'esterno rete.

Ancora a destra costruisce bene la Torres: il cross è di Fabriani e Fischnaller di testa non riesce ad abbassare la palla verso la rete.

I bianconeri si fanno vivi con Cerri al quarto d'ora: tiro di controbalzo senza pretese. Un minuto dopo Giorico pescato in area viene anticipato prima del tiro dal difensore Muharemovic. Su angolo, palla a Dametto che si aggiusta il tiro ma il suo destro sfiora il palo lontano.

Alla mezzora siluro improvviso di Fischnaller respinto dal portiere in angolo. Ancora da fuori, questa volta con Scotto: respinge Daffara.

Colleziona corner e occasioni la Torres.

Nel secondo tempo Juventus più intraprendete e dopo pochi minuti conclusione di Muharemovic dalla distanza leggermente fuori misura. Al 55' mischia prolungata in area sassarese. Entra Ruocco e dopo qualche minuto gira di testa su cross di Scotto da sinistra: fuori di un metro.

La Torres la sblocca al 74' su traversone da destra di Giorico con Muharemovic che devia corto e in area piccola Liviero (ex Juve) ha il guizzo per girarla in rete.

Bianconeri vicini al pareggio al 79' con il neo entrato Hasa che dal limite sfiora il palo destro. Al 92' Zaccagno salva la vittoria respingendo in tuffo il tiro in corsa di Anghelé dall'area piccola.

