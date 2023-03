Dà tutto la Torres, ma non riesce a segnare. Al “Vanni Sanna” finisce 0-0 col Rimini. Serve a restare fuori dai playout e a interrompere la serie di tre sconfitte, ma il cammino per salvarsi senza spareggi resta in salita. I tifosi però applaudono per avere visto una squadra che ha lottato per tutti i due tempi.

Torres senza gli infortunati Ferrante, Diakite e Heinz, non presenta in formazione neppure Lisai, Campagna e Omoregbe influenzati, anche se presenti allo stadio in tribuna.

Volitiva la prima mezz’ora sassarese che costruisce qualche occasione soprattutto con Ruocco (la migliore al 30’ con bolide messo in angolo dal portiere) e Saporiti che prova a incrociare prima da sinistra e poi da destra ma allarga leggermente la mira.

Rimini pericoloso nell’ultimo quarto d’ora: prima il colpo di testa di Pietrangeli su punizione che passa visino al palo destro, poi al 43’ con Biondi che ruba il tempo a Fabriani ma salva Garau che sceglie il tempo perfetto per l’uscita di piede.

In apertura di ripresa Ruocco dal fondo a sinistra mette in mezzo ma nessuno dei compagni interviene. Poco dopo Liviero su punizione a girare sfiora l’incrocio.

Sandri al 71’ da sinistra incrocia bene ma la palla finisce sul palo opposto. La Torres finisce in avanti ma senza avere l'occasione per sbloccare il match.

© Riproduzione riservata