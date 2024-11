Un pareggio poco doloroso per la classifica, visto che hanno pareggiato anche Ternana, Arezzo e Campobasso. La Torres resta vice capolista solitaria, ma la distanza dalla primatista Pescara è di nuovo di 3 punti e gli abruzzesi hanno una gara in meno.

Il campionato è appena a un terzo del calendario, quindi la situazione è ancora apertissima, però come rilevato dallo stesso tecnico Greco “Gare come quella di Rimini vanno gestite meglio e chiuse prima”.

Se i rossoblù vogliono puntare alla promozione diretta devono compiere l'ultimo salto di qualità, quello della squadra con l'instinct killer, che non lascia scampo alle avversarie quando si tratta di decidere il match. Ed essere in vantaggio di un gol e di un uomo come a Rimini è proprio una di quelle situazioni.

La squadra sassarese riprenderà ad allenarsi domani per preparare il big match al “Vanni Sanna” contro la Virtus Entella che insegue a -2. Una partita importante che avrà effetti importanti sulla classifica.

© Riproduzione riservata