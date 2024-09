Torna in campo la Torres, che domani a Sestri Levante gioca il turno infrasettimanale di Serie C con inizio alle 20.45. È la quarta gara in undici giorni e il tecnico Greco dovrà fare ancora a meno del difensore Antonelli, del regista Giorico e dell'ala Varela. Il turnover effettuato sabato col Pineto è servito per un utilizzo ridotto di alcuni giocatori come Mastinu e Scotto, che dovrebbero riprendersi la maglia da titolare.

La squadra sassarese cerca la vittoria dopo i due pareggi casalinghi contro Milan Futuro e Pineto, che pur muovendo la classifica hanno impedito l'aggancio in vetta. Vincere significa pure andare poi sabato a Gubbio con entusiasmo e senza troppe pressioni.

Il Sestri Levante ha conquistato la prima vittoria del campionato nell'ultima giornata ma contro la cenerentola Legnago Salus, unica squadra ancora a zero punti. Le sconfitte dei liguri contro Gubbio, Pontedera e Spal sono lo specchio di una formazione che punta solo alla salvezza diretta. Occorrerà una gara determinata e attenta. Simili avversarie si possono battere anche senza un gioco brillante, ma ci vorrà ben altra efficacia negli ultimi venti metri dove il tridente dovrebbe essere formato da Scotto, Fischnaller e Nanni.

© Riproduzione riservata